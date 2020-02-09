Кандидатуру Шовковского действительно предложили на должность министра спорта

9 февраля, 2020, 22:37

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что предлагал кандидатуру бывшего голкипера "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского на должность министра спорта

Об этом Гончарук заявил в эфире программы "Факты недели" на ICTV, сообщает Укринформ.

Премьер подтвердил, что он предложил кандидатуру Шовковского, но отметил, что серьезно она еще не рассматривалась.

"Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали. Теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство. Но надо понимать, что создание министерства - это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы любое решение не помешало этой подготовке ", - сказал Гончарук.

Шовковский сейчас работает ассистентом главного тренера Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу.