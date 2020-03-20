На Донбассе ранен один военный, - штаб ООС

20 марта, 2020, 13:38

20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников на Луганском направлении, один военнослужащий получил пулевое ранение

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Эвакуационной техникой воина доставили в госпиталь, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.