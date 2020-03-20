Россияне 15 раз обстреляли украинские позиции: погиб боец ООС, еще одного - ранены

20 марта, 2020, 07:21

В четвергу, 19 марта оккупационные войска РФ 15 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли неподалеку Красногоровки из минометов калибра 120 мм - 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды рядом с Лебединским - из 82-мм минометов - 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Васильевки - из автоматического станкового гранатомета; рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Славное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы били в районе населенного пункта Крымское из 120-мм минометов - 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 10 мин; в районе населенного пункта Новоалександровка - из снайперского оружия.

19 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил ранение.