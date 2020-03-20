МЗ подтвердило первый случай заражения коронавирусом во Львове

20 марта, 2020, 20:46

Министерство здравоохранения Украины подтвердило первый случай заболевания коронавирусом во Львове

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook

"МЗ сообщает: во Львове зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Лабораторно подтверждено Covid-19 у пациента 1950 года, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент изолирован, ему предоставляется лечение.