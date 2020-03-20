МЗ подтвердило первый случай заражения коронавирусом во Львове
20 марта, 2020, 20:46
Министерство здравоохранения Украины подтвердило первый случай заболевания коронавирусом во Львове
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook .
"МЗ сообщает: во Львове зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Лабораторно подтверждено Covid-19 у пациента 1950 года, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент изолирован, ему предоставляется лечение.
- Напомним, ранее мэр Львова заявил, что в городе обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Германии.
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