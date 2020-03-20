 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМЗ подтвердило первый случай заражения коронавирусом во Львове

МЗ подтвердило первый случай заражения коронавирусом во Львове

Министерство здравоохранения Украины подтвердило первый случай заболевания коронавирусом во Львове
Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook .
 
"МЗ сообщает: во Львове зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Лабораторно подтверждено Covid-19 у пациента 1950 года, который в течение последних 14 дней вернулся из Германии", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что пациент изолирован, ему предоставляется лечение.
 
  • Напомним, ранее мэр Львова заявил, что в городе обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Германии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать