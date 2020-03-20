Минсоцполитики: АТБ раздаст малообеспеченным миллион продуктовых наборов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Продуктовые наборы планируется предоставлять одиноким лицам: старше 80 лет, гражданам пожилого возраста, нуждающимся в уходе, и лицам с инвалидностью. По предварительным расчетам социальным проектом будет охвачено более 1 млн граждан", - говорится в сообщении.

Министр социальной политики Марина Лазебная призвала социально ответственный бизнес "присоединяться к помощи людям, которые в нынешних обстоятельствах наиболее нуждающиеся".

Объемы и состав продуктовых наборов в министерстве пока не уточняют.