Минсоцполитики: АТБ раздаст малообеспеченным миллион продуктовых наборов
20 марта, 2020, 18:10
Министерство социальной политики и сеть продуктовых магазинов "АТБ" совместно с областными и Киевской государственными администрациями начинают проект обеспечения уязвимых слоев населения продуктами в период карантина
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Продуктовые наборы планируется предоставлять одиноким лицам: старше 80 лет, гражданам пожилого возраста, нуждающимся в уходе, и лицам с инвалидностью. По предварительным расчетам социальным проектом будет охвачено более 1 млн граждан", - говорится в сообщении.
Министр социальной политики Марина Лазебная призвала социально ответственный бизнес "присоединяться к помощи людям, которые в нынешних обстоятельствах наиболее нуждающиеся".
Объемы и состав продуктовых наборов в министерстве пока не уточняют.
- Напомним, компании Rozetka, АТБ и Новая Почта запустили доставку продуктов питания на дом.
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