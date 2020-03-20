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Espreso.tvОбществоКарантин: АТБ, Rozetka и Новая Почта запустили доставку продуктов за 3-5 часов

Карантин: АТБ, Rozetka и Новая Почта запустили доставку продуктов за 3-5 часов

Компании Rozetka, АТБ и Новая Почта запустили доставку продуктов питания на дом

Об этом сообщил основатель Rozetka Владислав Чечеткин на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад нас позвал на встречу президент. Попросил организовать доставку всего необходимого домой, чтобы люди придерживались карантина, не выходили из дома и при этом могли закрывать свои ежедневные потребности ", - рассказал в заметке Чечеткин.

Он пояснил, что компании распределили функции следующим образом: АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной цене. ROZETKA предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно, потому что в АТБ есть розничная сеть, но нет онлайн-платформы. Новая Почта доставляет по себестоимости заказ домой.

"По плану с момента заказа до момента получения набора должно пройти 3-5 часов. Если все получится, в ближайшее время мы запустим проект по всей стране ", - сообщил Чечеткин.

В сообщении отмечается, что в рамках пилотного проекта компании предлагают три различных продуктовых набора: маленький, средний и большой. Они включают в себя яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, воду, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагц, мыло, салфетки. Стоимость набора составляет от 400 до 700 грн.

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