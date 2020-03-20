Коронавирус в Британии: правительство закрывает все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов
20 марта, 2020, 21:35
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении ограничений на работу заведений общественного питания и развлекательных заведений для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщает BBC .
"С 21 марта в стране будет запрещена деятельность пабов, кафе, ресторанов, развлекательных центров, ночных клубов, театров, кинотеатров, спортзалов и других несущественных заведений. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока правительство не собирается вводить строгие ограничения по транспортной инфраструктуре в стране, поскольку от нее зависят жизненно необходимые услуги.
- В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 627 человек .
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