 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Британии: правительство закрывает все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов

Коронавирус в Британии: правительство закрывает все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении ограничений на работу заведений общественного питания и развлекательных заведений для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает BBC .

"С 21 марта в стране будет запрещена деятельность пабов, кафе, ресторанов, развлекательных центров, ночных клубов, театров, кинотеатров, спортзалов и других несущественных заведений. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока правительство не собирается вводить строгие ограничения по транспортной инфраструктуре в стране, поскольку от нее зависят жизненно необходимые услуги.

  • В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 627 человек .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать