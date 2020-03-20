Коронавирус в Британии: правительство закрывает все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов

20 марта, 2020, 21:35

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении ограничений на работу заведений общественного питания и развлекательных заведений для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает BBC .

"С 21 марта в стране будет запрещена деятельность пабов, кафе, ресторанов, развлекательных центров, ночных клубов, театров, кинотеатров, спортзалов и других несущественных заведений. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока правительство не собирается вводить строгие ограничения по транспортной инфраструктуре в стране, поскольку от нее зависят жизненно необходимые услуги.