Коронавирус: МИД подтвердил смерть украинки в Италии
20 марта, 2020, 13:49
В Министерстве иностранных дел подтвердили смерть от коронавируса украинки в Италии
Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
По его словам, информация о смерти украинки подтвердилась.
"Вчера в больнице города Романо-ди-Ломбардия (провинция Бергамо, - ред.) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года рождения. Связь с больницей установлена, родственников проинформировали", - отметил Погорельцев.
- В итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области.
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