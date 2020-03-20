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Espreso.tvОбществоКоронавирус: МИД подтвердил смерть украинки в Италии

Коронавирус: МИД подтвердил смерть украинки в Италии


фото: reuters
В Министерстве иностранных дел подтвердили смерть от коронавируса украинки в Италии

Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, информация о смерти украинки подтвердилась.

"Вчера в больнице города Романо-ди-Ломбардия (провинция Бергамо, - ред.) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года рождения. Связь с больницей установлена, родственников проинформировали", - отметил Погорельцев.

  • В итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области.

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