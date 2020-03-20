Клиенты ПриватБанка теперь могут занимать деньги государству

20 марта, 2020, 13:06

Государственный Приватбанк запустил услугу купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа онлайн, в том числе для физических лиц

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Приватбанк 20 марта 2020 г. расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать ОВГЗ в режиме онлайн в веб-версии Приват24", - говорится в сообщении.

Для приобретения нужно будет подписать документы с помощью электронной подписи. Также клиенты ПриватБанка могут видеть в режиме онлайн котировки ОВГЗ.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала рекламу услуг онлайн сервиса купли-продажи ОВГЗ в мобильном приложении Приватбанка 12 марта.