Минфин привлек в бюджет 1,6 млрд грн продажей ОВГЗ под почти 10%
26 февраля, 2020, 09:55
По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Министерство финансов привлекло в бюджет 1,6 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба Минфина в Facebook.
Отмечается, что Минфин предложил инвесторам номинированы в гривне гособлигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 7 лет.
От продажи 3-месячных ОВГЗ привлекли 209 млн грн, 1-летних - 476 млн грн, 2-летних - 687 млн грн, 7-летних - 229 млн грн.
"Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,4%, 1-летних ОВГЗ - 9,9%, 2-летних ОВГЗ - 10%, 7-летних ОВГЗ - 9,95%", - говорится в сообщении.
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