Госзаказ аппаратов искусственной вентиляции легких: поставщики - фигуранты дел о ввозе аппаратов из ОРДЛО - "Схемы"

20 марта, 2020, 16:41

Компании, которые получают госзаказ на аппараты ИВЛ, проходят по уголовным делам за завышение цен на оборудование, "создание монопольных формирований" и "ввоз аппаратов из неподконтрольных частей Украины"

Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях".

Некоторые из этих фирм, получивших новые государственные заказы, не имеют на складе аппаратов в нужном количестве, а некоторые говорят, что новые поставки будут "в лучшем случае в мае".

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Один из примеров, который нашли журналисты "Схем", произошел на Житомирщине.

17 марта Бердичевская городская больница Житомирской области решила приобрести аппарат ИВЛ в ООО "Здраво". Сумма контракта согласно данным с сайта публичных закупок Prozorro - 493000 гривен за аппарат. Закупку решили провести через переговорную процедуру, которая позволяет государственным учреждениям покупать товары без соревнований поставщиков на тендере. Обоснование - понятно: "С целью оказания экстренной медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации".

Как обнаружили "Схемы", эта компания фигурирует в уголовном производстве, где подозрение уже получили ее генеральный директор и глава медицинского департамента. Следователи СБУ подозревают их в завышении цен на медицинское оборудование в почти три раза.

Так, в апреле 2018 года, фирма "Здраво" выиграла государственный тендер на поставку рентгенодиагностического оборудования городу Смела, за что получила из бюджета 3 миллиона 200 тысяч гривен.

Но следователи заказали экспертизу и выяснили, что при ввозе в Украину таможенная стоимость этого медицинского оборудования составила всего 1 млн гривен. Таким образом, стоимость товара завысили в три раза, посчитало следствие.

ООО "Здраво" фигурирует и в другом уголовном производстве о растрате, где подозрение уже получила заместитель мэра Житомира Сергея Сухомлина Мария Мисюрова. Именно она в местных СМИ отчитывается о ситуации вокруг коронавируса.

"Схемы" обнаружили и другую компанию, ООО "Усенко", у которой на днях 4 аппарата искусственного вентилирования легких заказала Львовская областная инфекционная клиническая больница на общую сумму 3,5 млн гривен.

Компания за эту сумму согласилась поставить больнице 3 аппарата ИВЛ Hamilton-C1 по 674 тысячи гривен каждый и один аппарат Hamilton-C3 на сумму 1,47 млн гривен.

Эта фирма также оказалась фигурантом по меньшей мере шести уголовных производств, где подозревается в завышении цен на оборудование, создании коллективных антиконкурентных групп, монопольных формирований, поставке подержанного оборудования под видом нового и ввозе медицинского оборудования из неподконтрольных территорий Украины.

Аппараты искусственной вентиляции легких - на эту категорию товара, по версии следствия, фирма "Усенко" также ранее завышала цены для государства. Это исследуется в рамках сразу двух уголовных производств.