 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТретьим инфицированным в столице оказался 50-летний киевлянин, который недавно вернулся из Швейцарии

Третьим инфицированным в столице оказался 50-летний киевлянин, который недавно вернулся из Швейцарии


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что третьим инфицированным в столице оказался 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию
Об этом он сообщил на официальном Telegram-канале.
"В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию", - заявил Кличко.
Мэр Киева отметил, что диагноз подтвердила и предоставила информацию одна из немецких лабораторий.
"Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте ни пациенту, ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил Кличко.
Кличко также добавил, что пока пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.
  • Напомним, в Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавируса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать