Третьим инфицированным в столице оказался 50-летний киевлянин, который недавно вернулся из Швейцарии

19 марта, 2020, 18:06

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что третьим инфицированным в столице оказался 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию

Об этом он сообщил на официальном Telegram-канале.

"В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию", - заявил Кличко.

Мэр Киева отметил, что диагноз подтвердила и предоставила информацию одна из немецких лабораторий.

"Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте ни пациенту, ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил Кличко.

Кличко также добавил, что пока пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.