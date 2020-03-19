Третьим инфицированным в столице оказался 50-летний киевлянин, который недавно вернулся из Швейцарии
19 марта, 2020, 18:06
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что третьим инфицированным в столице оказался 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию
Об этом он сообщил на официальном Telegram-канале.
"В Киеве зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом. Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию", - заявил Кличко.
Мэр Киева отметил, что диагноз подтвердила и предоставила информацию одна из немецких лабораторий.
"Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте ни пациенту, ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - сообщил Кличко.
Кличко также добавил, что пока пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.
- Напомним, в Украине зафиксировано 2 новых случая инфицирования коронавируса.
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