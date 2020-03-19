Зинченко признан лучшим левым защитником АПЛ
19 марта, 2020, 19:38
Украинец Александр Зинченко стал лучшим левым защитником АПЛ по среднему количеству пасов за матч и их точности
Об этом сообщает zbirna.com.
На счету Зинченко в среднем 84 передачи за матч с точностью 91%. При этом острых пасов у него в среднем 0,92 за матч, это 23-й показатель среди левых защитников АПЛ.
По версии InStat, украинец 9-й на своей позиции (291 балл в среднем) среди 38 защитников, которые рассматривались в рейтинге. Лучший в рейтинге - игрок лондонского "Челси" Маркос Алонсо (337).
- 18 марта Зинченко показал опустевшие полки магазина в Манчестере во время вспышки коронавируса.
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