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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Украину вернулось 20 тыс. граждан, - Госпогранслужба

За сутки в Украину вернулось 20 тыс. граждан, - Госпогранслужба

18 марта в связи с пандемией коронавируса в Украину вернулись около 20 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы на Правительственном портале.

"За сутки - 18 марта - сотрудники Госпогранслужбы совершили более 31 тысячу пропускных операций. Подавляющее их большинство - около 20 тысяч - это оформление украинцев на въезд", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 18 марта Россия ограничила въезд иностранцев на свою территорию, в связи с чем в нескольких пунктах пропуска периодически накапливалась определенное количество украинцев, которых заворачивали на российской границе.

  • 900 граждан Украины эвакуируют специальным поездом из Чехии, где они оказались заблокированными из-за мер противодействия пандемии коронавируса.
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