За сутки в Украину вернулось 20 тыс. граждан, - Госпогранслужба

19 марта, 2020, 15:25

18 марта в связи с пандемией коронавируса в Украину вернулись около 20 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы на Правительственном портале.

"За сутки - 18 марта - сотрудники Госпогранслужбы совершили более 31 тысячу пропускных операций. Подавляющее их большинство - около 20 тысяч - это оформление украинцев на въезд", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 18 марта Россия ограничила въезд иностранцев на свою территорию, в связи с чем в нескольких пунктах пропуска периодически накапливалась определенное количество украинцев, которых заворачивали на российской границе.