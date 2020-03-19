За сутки в Украину вернулось 20 тыс. граждан, - Госпогранслужба
19 марта, 2020, 15:25
18 марта в связи с пандемией коронавируса в Украину вернулись около 20 тыс. человек
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы на Правительственном портале.
"За сутки - 18 марта - сотрудники Госпогранслужбы совершили более 31 тысячу пропускных операций. Подавляющее их большинство - около 20 тысяч - это оформление украинцев на въезд", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что с 18 марта Россия ограничила въезд иностранцев на свою территорию, в связи с чем в нескольких пунктах пропуска периодически накапливалась определенное количество украинцев, которых заворачивали на российской границе.
- 900 граждан Украины эвакуируют специальным поездом из Чехии, где они оказались заблокированными из-за мер противодействия пандемии коронавируса.
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