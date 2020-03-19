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Espreso.tvОбществоИз Чехии через Перемышль возвращается 900 украинцев, - МИД

Из Чехии через Перемышль возвращается 900 украинцев, - МИД


фото: reuters
900 граждан Украины эвакуируют специальным поездом из Чехии, где они оказались заблокированными из-за мер противодействия пандемии коронавируса

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Twitter.

900 украинских граждан отправятся сегодня из Праги в польский Перемышль, откуда уже завтра, 20 марта, смогут вернуться в Украину специальными поездами.

"В Праге осуществляется посадка 900 граждан Украины на поезд до Перемышль/Львов/Киев в рамках эвакуации граждан Украины из Чехии", - заявил посол.

  • Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для эвакуации Украинская из Польши будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев.
  • Укрзализныця открыла продажу билетов на три спецпоезда из Польши, которые проведут рейсы по маршруту Перемышль-Киев 20 марта.
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