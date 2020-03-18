Украинцев из Польши будут эвакуировать спецпоездами, - Криклий

18 марта, 2020, 13:24

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для эвакуации украинцев из Польши будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев

Об этом он написал в Telegram.

"Сейчас планируем, как в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого назначены спецпоезда Перемышль - Киев. Все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры", - отметил он.

Подробности и конкретные даты Криклий пообещал сообщить позже.