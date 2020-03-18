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Espreso.tvОбществоУкраинцев из Польши будут эвакуировать спецпоездами, - Криклий

Украинцев из Польши будут эвакуировать спецпоездами, - Криклий


фото: reuters
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для эвакуации украинцев из Польши будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев

Об этом он написал в Telegram.

"Сейчас планируем, как в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого назначены спецпоезда Перемышль - Киев. Все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры", - отметил он.

Подробности и конкретные даты Криклий пообещал сообщить позже.

 

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