Украинцев из Польши будут эвакуировать спецпоездами, - Криклий
18 марта, 2020, 13:24
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для эвакуации украинцев из Польши будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев
Об этом он написал в Telegram.
"Сейчас планируем, как в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого назначены спецпоезда Перемышль - Киев. Все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры", - отметил он.
Подробности и конкретные даты Криклий пообещал сообщить позже.
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