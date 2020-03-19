Коронавирус: в Украине зафиксировали уже 21 случай, за день - 5 новых

19 марта, 2020, 20:17

В Украине подтвержден 21 случай COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

По состоянию на 20:00 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий обнаружено: Днепропетровская область - 2; Житомирская - 1;

Также один случай подтвержден в Киеве.