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Espreso.tvОбществоВ Иране каждые 10 минут фиксируют смерть от коронавируса, - МОЗ страны

В Иране каждые 10 минут фиксируют смерть от коронавируса, - МОЗ страны


фото: reuters
Иранские врачи каждые 10 минут фиксируют новую смерть от коронавируса

Такие данные привел представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур, передает IRNA .

По данным МЩЗ, каждый час коронавируса инфицируется 50 граждан Ирана.

"По последним данным, каждые десять минут умирает один человек. Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Навруза (Новый год по иранскому календарю - ред.)", - сообщили в Минздраве.

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Отметим, по состоянию на утро 19 марта в Иране более 17 тыс человек заразились коронавирусом. Из них 1135 человек умерли.

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