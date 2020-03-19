В Иране каждые 10 минут фиксируют смерть от коронавируса, - МОЗ страны
19 марта, 2020, 12:32
Иранские врачи каждые 10 минут фиксируют новую смерть от коронавируса
Такие данные привел представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур, передает IRNA .
По данным МЩЗ, каждый час коронавируса инфицируется 50 граждан Ирана.
"По последним данным, каждые десять минут умирает один человек. Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Навруза (Новый год по иранскому календарю - ред.)", - сообщили в Минздраве.
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Отметим, по состоянию на утро 19 марта в Иране более 17 тыс человек заразились коронавирусом. Из них 1135 человек умерли.
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