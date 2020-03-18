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Espreso.tvОбществоВ Иране 103-летняя женщина выздоровела от коронавируса

В Иране 103-летняя женщина выздоровела от коронавируса


фото: cnnturk
В иранском городе Симнани заразилась коронавирусом и выздоровела 103-летняя женщина

Об этом сообщает CNN Turk.

"103-летняя женщина, которая в течение недели лечилась в больнице в Симнани из-за заражения коронавирусом, полностью выздоровела и была выписана", - сообщил ректор университета медицинских наук в Симнани Невод Данаи.

Таким образом 103-летняя иранка стала старейшим в мире человеком и вторым в мире, старше 100 лет, который вылечился.

Ранее в китайском Ухане выздоровел 100-летний пациент, в иранском городе Бем выздоровел 91-летний мужчина.

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Как известно, по состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 178 случаев заражения коронавирусом, из них 81 960 человек выздоровели, 7954 умерли.

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