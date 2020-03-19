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Espreso.tvОбществоВ Турции за сутки зафиксировали почти 100 новых заражений коронавирусом

В Турции за сутки зафиксировали почти 100 новых заражений коронавирусом


фото: reuters
В Турции за сутки зафиксировали 93 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19

Об этом сообщает Анадолу .

Отмечается, что уже известно о двух погибших в результате вируса.

"В Турции зафиксирован 2-й летальный исход от Covid-19, обнаружено 93 новых случаев заражения", - говорится в сообщении.

Число случаев заражения коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где обнаружили вирус, среди них и Украина.

Более 84 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавируса, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.

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