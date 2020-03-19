В Турции за сутки зафиксировали почти 100 новых заражений коронавирусом
19 марта, 2020, 10:37
В Турции за сутки зафиксировали 93 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19
Об этом сообщает Анадолу .
Отмечается, что уже известно о двух погибших в результате вируса.
"В Турции зафиксирован 2-й летальный исход от Covid-19, обнаружено 93 новых случаев заражения", - говорится в сообщении.
Число случаев заражения коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек. На планете около 170 стран и территорий, где обнаружили вирус, среди них и Украина.
Более 84 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавируса, тогда как количество смертей превысило 8,9 тыс.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-