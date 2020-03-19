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Espreso.tvОбществоУкраинские учителя попали в ТОП-50 мировой премии Global Teacher Prize, претендуя на приз в миллион долларов

Украинские учителя попали в ТОП-50 мировой премии Global Teacher Prize, претендуя на приз в миллион долларов


фото: rfe
Двое украинских учителей Александр Жук и Наталья Гладких попали в пятидесятку мировой премии Global Teacher Prize

Об этом сообщается на странице конкурса Global Teacher Prize Ukraine.

"Александр Жук и Наталья Гладких теперь официально одни из лучших учителей мира. Сегодня ночью стало известно, что они оказались лучшими среди 36 000 участников и попали в ТОП-50 советов премии Global Teacher Prize, претендуя на $ 1 млн", - говорится в сообщении.

Наталья Гладких - педагог из Киева, финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2017. Она разработала образовательную программу в школе, в которой учится 35 подростков с различными тяжелыми нарушениями развития.

Также Гладких является руководительницей всех инклюзивных проектов общественной организации "Видеть сердцем", что помогает детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью, создавая условия для их социализации и адаптации в обществе.

Александр Жук - 29-летний учитель информатики Запорожской специализированной школы-интерната "Источник", который стал лучшим учителем Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine 2018.

Он попал в ТОП-30 моложе 30 от "Пост 2018", а указом президента ему присвоено звание "Заслуженный учитель Украины". Жук изучил жестовый язык, чтобы общаться с учениками.

Справка: Global Teacher Prize - мировая ежегодная премия учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Премию основал фонд Varkey GEMS Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что во всем мире их усилия стоят того, чтобы быть признанными на высшем уровне.

Напомним, в 2019 году, по версии Global Teacher Prize Ukraine, лучшей учительницей страны стала Наталья Кидалова из Мелитополя

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