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Espreso.tvОбществоУчительницей года стала филолог из Мелитополя

Учительницей года стала филолог из Мелитополя

По версии Global Teacher Prize Ukraine лучшей учительницей страны в 2019 году стала Наталья Кидалова из Мелитополя

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Освиторию.

Наталья Кидалова преподает английский язык и украинский язык и литературу в Мелитопольской специализированной школе I-III ступеней № 23. Ее педагогический стаж - 23 года.

"Еще 15 лет назад внедряла в школе новаторские методы обучения и решалась креативно преподавать украинскую литературу. На ее уроках вместо того, чтобы зазубривать стихи Шевченко, ученики могли читать рэп", - отметили в издании.

Победительница получит 250 тыс. грн, поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 и один год бесплатного обучения от "Освитории".

Организаторы отмечают, что в этом году на участие в конкурсе подали около 3 тыс. заявок.

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