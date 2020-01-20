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Espreso.tvОбществоКонтрразведка СБУ разоблачила российского шпиона в армии

Контрразведка СБУ разоблачила российского шпиона в армии


фото: прес-служба СБУ
20 января СБУ сообщила об обезвреживании российского шпиона, действовавшего по заданию ФСБ, при попытке передачи собранных разведданных в Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На Днепропетровщине контрразведка СБУ разоблачила военного контрактника, посланного ФСБ", - говорится в сообщении.

В СБУ говорят, что задержанный с поличным житель Святогорска в начале военной агрессии против Украины выехал во временно оккупированную Донецкую область, где присоединился к пророссийским террористам. Во время "службы" в "республиканской гвардии" и "славянской бригаде" квазиобразования он был завербован ФСБ.

"Именно по заданию вражеской спецслужбы в начале 2019 года боевик вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и поступил на контрактную военную службу. Перебежчик собирал и передавал врагу данные о дислокации, вооружении, боевых задачах военных сводках из района проведения ООС, а также персональные данные руководящего и личного состава ", - отмечают в Контрразведке СБУ.

Агента задержали возле воинской части при попытке передачи собранных разведданных.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене и террористической деятельности.

Операция по прекращению подрывной деятельности проводилась совместно с УСБУ в Ровенской области под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области.

Напомним, за 2019 год СБУ разоблачила и прекратила деятельность 17 агентов иностранных спецслужб

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