Контрразведка СБУ разоблачила российского шпиона в армии
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"На Днепропетровщине контрразведка СБУ разоблачила военного контрактника, посланного ФСБ", - говорится в сообщении.
В СБУ говорят, что задержанный с поличным житель Святогорска в начале военной агрессии против Украины выехал во временно оккупированную Донецкую область, где присоединился к пророссийским террористам. Во время "службы" в "республиканской гвардии" и "славянской бригаде" квазиобразования он был завербован ФСБ.
"Именно по заданию вражеской спецслужбы в начале 2019 года боевик вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и поступил на контрактную военную службу. Перебежчик собирал и передавал врагу данные о дислокации, вооружении, боевых задачах военных сводках из района проведения ООС, а также персональные данные руководящего и личного состава ", - отмечают в Контрразведке СБУ.
Агента задержали возле воинской части при попытке передачи собранных разведданных.
Ему сообщено о подозрении в государственной измене и террористической деятельности.
Операция по прекращению подрывной деятельности проводилась совместно с УСБУ в Ровенской области под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области.
Напомним, за 2019 год СБУ разоблачила и прекратила деятельность 17 агентов иностранных спецслужб
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