Промоутер сделал сенсационное заявление о дисквалификации Фьюри

19 марта, 2020, 13:33

Промоутер Эдди Хирн заявил, что в случае дисквалификации британского боксера Тайсона Фьюри за манипуляции с допингом титул чемпиона мира WBC должен получить его соотечественник Диллиан Уайт

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Эдди Хирна, если вина действующего чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсона Фьюри во лжи британской антидопинговой службе будет доказана, то его титул должен получить обязательный претендент на пояс Диллиан Уайт.

15 марта стало известно, что команда Фьюри якобы заплатила фермеру Мартину Карефуту 25 тыс. фунтов за свидетельство о том, что Фьюри в 2015 году провалил тест на употребление наркотиков из-за того, что ел приобретенную у него свинину, в которой содержались запрещенные препараты.

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Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен назвал обвинения возмутительными и заявил, что фермер ранее требовал у него деньги.

"Этот человек написал мне письмо в октябре прошлого года. В письме была куча ошибок - он просил деньги. Я сказал ему, чтобы он обращался в антидопинговое агентство, а он вместо этого продал свою историю газете. Тайсон никогда не встречал этого человека. Его история - полная чушь ", - сказал Уоррен.

Если вину Тайсона Фьюри будет доказана, ему грозит дисквалификация на восемь лет.