Президент UFC предложил провести бой Хабиб - Фергюсон на Луне
19 марта, 2020, 10:37
Президент UFC Дэйна Уайт в шутку предложил из-за пандемии коронавируса провести поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона на Луне
Об этом президент Абсолютного бойцовского чемпионата написал в twitter.
На фото в заметке глава компании SpaceX Илон Маск и комментатор UFC Джо Роган наблюдают за боем чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) Нурмагомедова и Фергюсона в скафандрах.
"Всем приготовиться", - подписал снимок Уайт.
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Бой россиянина и американца должен быть 18 апреля в Нью-Йорке, но был отложен из-за пандемии коронавируса.
LMFAO get ready everyone pic.twitter.com/9HZmErC1mB- Dana White (@danawhite) March 18, 2020
- Напомним, 26 февраля Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает своего следующего соперника Тони Фергюсона сильнее знаменитого ирландца Конора Макгрегора.
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