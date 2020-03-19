Президент UFC предложил провести бой Хабиб - Фергюсон на Луне

19 марта, 2020, 10:37

Президент UFC Дэйна Уайт в шутку предложил из-за пандемии коронавируса провести поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона на Луне

Об этом президент Абсолютного бойцовского чемпионата написал в twitter.

На фото в заметке глава компании SpaceX Илон Маск и комментатор UFC Джо Роган наблюдают за боем чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) Нурмагомедова и Фергюсона в скафандрах.

"Всем приготовиться", - подписал снимок Уайт.

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Бой россиянина и американца должен быть 18 апреля в Нью-Йорке, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

LMFAO get ready everyone pic.twitter.com/9HZmErC1mB - Dana White (@danawhite) March 18, 2020