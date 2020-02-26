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Espreso.tvСпортНурмагомедов назвал следующего соперника более сильным, чем Макгрегор

Нурмагомедов назвал следующего соперника более сильным, чем Макгрегор


фото: Getty Images
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает своего следующего соперника американца Тони Фергюсона сильнее знаменитого ирландца Конора Макгрегора

Об этом сообщает TMZ.

По словам чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова, все его предыдущие соперники, в том числе и Конор Макгрегор, уступают Тони Фергюсону.

"Все мои предыдущие соперники не такие сильные, как Тони. Вот почему я чувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Фергюсон - самый сильный мой оппонент за все время", - сказал российский боец.

Нурмагомедов провел 28 поединков в смешанных единоборствах и получил 28 побед. На счету Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.

31-летний Нурмагомедов и 35-летний Фергюсон выйдут в Октагон на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

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