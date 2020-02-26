Нурмагомедов назвал следующего соперника более сильным, чем Макгрегор
26 февраля, 2020, 12:42
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает своего следующего соперника американца Тони Фергюсона сильнее знаменитого ирландца Конора Макгрегора
Об этом сообщает TMZ.
По словам чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова, все его предыдущие соперники, в том числе и Конор Макгрегор, уступают Тони Фергюсону.
"Все мои предыдущие соперники не такие сильные, как Тони. Вот почему я чувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Фергюсон - самый сильный мой оппонент за все время", - сказал российский боец.
Нурмагомедов провел 28 поединков в смешанных единоборствах и получил 28 побед. На счету Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.
31-летний Нурмагомедов и 35-летний Фергюсон выйдут в Октагон на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.
- Напомним, в октябре 2018 г. Нурмагомедов одержал досрочную победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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