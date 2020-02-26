Нурмагомедов назвал следующего соперника более сильным, чем Макгрегор

26 февраля, 2020, 12:42

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает своего следующего соперника американца Тони Фергюсона сильнее знаменитого ирландца Конора Макгрегора

Об этом сообщает TMZ.

По словам чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова, все его предыдущие соперники, в том числе и Конор Макгрегор, уступают Тони Фергюсону.

"Все мои предыдущие соперники не такие сильные, как Тони. Вот почему я чувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Фергюсон - самый сильный мой оппонент за все время", - сказал российский боец.

Нурмагомедов провел 28 поединков в смешанных единоборствах и получил 28 побед. На счету Фергюсона 25 побед и три поражения в MMA.

31-летний Нурмагомедов и 35-летний Фергюсон выйдут в Октагон на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.