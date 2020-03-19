Оккупанты продлили арест симферопольскому фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир"

19 марта, 2020, 09:17

Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию по фигуранту второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Сеитвели Сейтабдиеву

Об этом активист Сейран Камилов сообщил в комментарии правозащитной организации "Крымская солидарность".

"Суд оставил без изменений решение первой инстанции. Он проходил в закрытом режиме, нас не пустили. Адвокат вышла (после заседания - ред.), от комментария отказалась", - говорится в сообщении.