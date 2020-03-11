Оккупанты продлили арест 13 крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"

11 марта, 2020, 22:25

Оккупационный "Киевский райсуд Симферополя" и российский Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону продлили аресты 13 жителям Крыма - фигурантам так называемого "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .

Российские оккупанты оставили под арестом до 27 марта Ремзи Бекирова, Фархода Базарова, Раима Айвазова, Сервета Газиева, Эрфана Османова, Владлена Абдулкадырова, Рустема Сейтхалилова, Джемиля Гафарова, Тофика Абдулгазиева, Руслана Сулейманова, Османа Арифмеметова, Меджита Абдурахманова и Рустема Шейхалиева.

"Если говорить о мотивации, то суды мотивируют продолжение тяжестью обвинения и возможностью убежать. Другого там ничего не прописывается. Продлили арест до 27 марта, так как с 27 марта уже будет год, как люди в этом деле находятся под стражей, и поэтому следующее продление будет после 27 марта - это уже компетенция Верховного суда Крыма. То есть пока продлили на 12 дней, и вскоре быстро будет проление в Верховном суде на следующий срок ", - рассказал адвокат Константин Рустемов.

Ранее, 10 марта, суды российских Ростова-на-Дону и Таганрога приняли одинаковые решения для фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Сейрана Муртазы, Асана Яникова, Алима Каримова, Акима Бекирова, Иззета Абдуллаева, Сеитвели Сеитабдиева и Руслана Сулейманова - их оставили под арестом до 27 марта.