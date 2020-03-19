Невеста Роналду нарушила карантин и вызвала возмущение в Италии
19 марта, 2020, 08:41
Фаны "Ювентуса" возмутились, что невеста португальского футболиста Криштиану Роналду нарушает карантин и развлекается шопингом
Об этом сообщает Corriere dello Sport .
Джорджина Родригес возбудила карантин и отправилась на шопинг в Португалии. В сеть попали снимки, как она ходит по магазинам в сопровождении охраны. Это вызвало недовольство фанатов Криштиану Роналду, которые считают, что женщина несерьезно относится к здоровью 35-летнего форварда.
Сейчас Роналду с семьей находится на карантине в Португалии после того, как в двух игроков "Ювентуса" - Даниэле ругань и Блеза Матюиди - было обнаружено коронавирус.
- 12 марта стало известно, что Криштиану Роналду решил не возвращаться из Португалии в Италию , где бушует эпидемия коронавируса.
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