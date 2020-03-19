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Espreso.tvСпортНевеста Роналду нарушила карантин и вызвала возмущение в Италии

Невеста Роналду нарушила карантин и вызвала возмущение в Италии


фото: Getty Images
Фаны "Ювентуса" возмутились, что невеста португальского футболиста Криштиану Роналду нарушает карантин и развлекается шопингом

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

Джорджина Родригес возбудила карантин и отправилась на шопинг в Португалии. В сеть попали снимки, как она ходит по магазинам в сопровождении охраны. Это вызвало недовольство фанатов Криштиану Роналду, которые считают, что женщина несерьезно относится к здоровью 35-летнего форварда.

Сейчас Роналду с семьей находится на карантине в Португалии после того, как в двух игроков "Ювентуса" - Даниэле ругань и Блеза Матюиди - было обнаружено коронавирус.

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