Невеста Роналду нарушила карантин и вызвала возмущение в Италии

19 марта, 2020, 08:41

Фаны "Ювентуса" возмутились, что невеста португальского футболиста Криштиану Роналду нарушает карантин и развлекается шопингом

Об этом сообщает Corriere dello Sport .

Джорджина Родригес возбудила карантин и отправилась на шопинг в Португалии. В сеть попали снимки, как она ходит по магазинам в сопровождении охраны. Это вызвало недовольство фанатов Криштиану Роналду, которые считают, что женщина несерьезно относится к здоровью 35-летнего форварда.

Сейчас Роналду с семьей находится на карантине в Португалии после того, как в двух игроков "Ювентуса" - Даниэле ругань и Блеза Матюиди - было обнаружено коронавирус.