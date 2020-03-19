Лукашенко о закрытии границ из-за коронавируса: Дурость несусветная

19 марта, 2020, 17:48

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что закрытие странами своих границ из-за распространения коронавируса является неоправданным

Об этом он сказал в четверг, 19 марта, на совещании по эпидемиологической ситуации, передает БелТА.

"Дурость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается... Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ. Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам нужно приложить все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в ближайшее время", - заявил Лукашенко.

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По состоянию на 19 марта в самой Беларуси зафиксировано более 50 человек, заразившихся коронавирусом.