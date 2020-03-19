Коронавирус обнаружили у жителя Мариуполя

19 марта, 2020, 07:47

В 52-летнего жителя Мариуполя Донецкой области подтвердили заражение коронавирусом

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, вернувшийся из Египта. Медики оказывают ему помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, находившиеся с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением", - написал Кириленко.

Глава Донецкой предостерег мариупольцев и жителей области от паники, призвав доверять только официальной информации.

"Прошу жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной. Доверяйте только официально подтвержденным сообщениям", - отметил Кириленко.