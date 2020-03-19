Коронавирус обнаружили у жителя Мариуполя
Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, вернувшийся из Египта. Медики оказывают ему помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, находившиеся с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением", - написал Кириленко.
Глава Донецкой предостерег мариупольцев и жителей области от паники, призвав доверять только официальной информации.
"Прошу жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной. Доверяйте только официально подтвержденным сообщениям", - отметил Кириленко.
- Напомним, по состоянию на 18 марта в Украине было зафиксировано 16 случаев COVID-19 , из которых 2 - летальные.
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