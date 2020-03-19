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Espreso.tvОбществоКлимкин призвал серьезно относиться к COVID-19, показав фото грузовиков с гробами в Италии

Климкин призвал серьезно относиться к COVID-19, показав фото грузовиков с гробами в Италии

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин обнародовал фотографию автоколонны военных грузовиков, которые перевозит гробы для населения охваченной эпидемией Италии

Фотографию с колонной военной техники на улицах бывший глава МИД Павел Климкин обнародовал в Facebook.

"Так сложилось, что у нас с женой много друзей и знакомых в Милане и Бергамо. Разговоры с ними, как это фото автомобилей с гробами, разрывают мне сердце. У меня нет цели кого-то пугать, но последние прогнозы ученых свидетельствуют, что переносит вирус в основном молодежь, а погибают в основном пожилые люди ", - написал Климкин.

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Он добавил, что итальянцы сначала легкомысленно относились к запретам, а теперь платят за это ужасную цену.

Фотография - Павел Климкин:

 

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