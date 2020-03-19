Кличко опроверг слова секретаря Киевсовета о возможности открытия подземки
Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко отметил в видеообращении, передает Еспресо.TV .
Мэр Киева Виталий Кличко дал брифинг по коронавирусу в городе.
На вопрос журналистов, планируют ли открыть подземку, он ответил отрицательно:
"Вчера некоторые люди, которые не являются специалистами и не отвечают за транспортную отрасль, сделали заявление, якобы возможно частичное восстановление работы метрополитена. Что я могу сказать? Это персональное мнение этих людей.Коронавирус очень агрессивная болезнь и быстро передается. Вместе с тем, вакцины от него еще нет. Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это мера вынужденная".
Также мэр города отметил, что с 19 марта метрополитен города Лондона также закрывается.
- Напомним, 18 марта секретарь Киевсовета Владимир Прокопов заявил, что депутаты горсовета столицы разрабатывают спецсредства для того, чтобы заработало метро и была возможность из соседних областей медработникам добраться на рабочие места в Киев
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