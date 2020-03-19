Кличко опроверг слова секретаря Киевсовета о возможности открытия подземки

19 марта, 2020, 12:38

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до 3 апреля метро не будут открывать из-за высокого риска заражения горожан

Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко отметил в видеообращении, передает Еспресо.TV .

Мэр Киева Виталий Кличко дал брифинг по коронавирусу в городе.

На вопрос журналистов, планируют ли открыть подземку, он ответил отрицательно:

"Вчера некоторые люди, которые не являются специалистами и не отвечают за транспортную отрасль, сделали заявление, якобы возможно частичное восстановление работы метрополитена. Что я могу сказать? Это персональное мнение этих людей.Коронавирус очень агрессивная болезнь и быстро передается. Вместе с тем, вакцины от него еще нет. Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля - это мера вынужденная".

Также мэр города отметил, что с 19 марта метрополитен города Лондона также закрывается.