Киевсовет хочет открыть метро в ограниченном режиме для перевозки врачей, - Прокопив
Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов в видеообращении, передает Еспресо.TV.
"Что касается Киевметрополитена. Его закрытие для города является огромной проблемой. И это дает дополнительную нагрузку на общественный наземный транспорт, который трудно справляется с той нагрузкой, которая есть. Поэтому депутатский корпус сейчас разрабатывает спецсредства, которые должны быть приняты для того, чтобы метро в ограниченном режиме, но все-таки заработало. Для этого нужно будет просить Кабмин внести изменения в постановления и решения Киевсовета по поводу оплаты этого проезда ", - рассказал Прокопов.
Он отметил, что также есть огромная проблема с тем, что большинство медработников, а в некоторых больницах это примерно половина персонала, являются людьми, которые проживают не в Киеве, не в Киевской области, а в соседних Полтавской и Черниговской областях.
"Эти люди критически нам необходимы в Киеве на своих рабочих местах для того, чтобы спасать жизни. Поэтому также мы разрабатываем программу для Киевпастранса для того, чтобы город мог обеспечить подвоз этих работников в места работы, чтобы они выполняли свои функции и обеспечивали жизнедеятельность города ", - добавил Прокопив.
Напомним, в первый день закрытия метро в Киеве из-за карантина, город пережил транспортный коллапс .
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