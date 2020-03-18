Киевсовет хочет открыть метро в ограниченном режиме для перевозки врачей, - Прокопив

18 марта, 2020, 17:54

Депутаты горсовета столицы разрабатывают спецсредства для того, чтобы заработало метро и была возможность из соседних областей медработникам добраться на рабочие места в Киев

Об этом заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопов в видеообращении, передает Еспресо.TV.

"Что касается Киевметрополитена. Его закрытие для города является огромной проблемой. И это дает дополнительную нагрузку на общественный наземный транспорт, который трудно справляется с той нагрузкой, которая есть. Поэтому депутатский корпус сейчас разрабатывает спецсредства, которые должны быть приняты для того, чтобы метро в ограниченном режиме, но все-таки заработало. Для этого нужно будет просить Кабмин внести изменения в постановления и решения Киевсовета по поводу оплаты этого проезда ", - рассказал Прокопов.

Он отметил, что также есть огромная проблема с тем, что большинство медработников, а в некоторых больницах это примерно половина персонала, являются людьми, которые проживают не в Киеве, не в Киевской области, а в соседних Полтавской и Черниговской областях.

"Эти люди критически нам необходимы в Киеве на своих рабочих местах для того, чтобы спасать жизни. Поэтому также мы разрабатываем программу для Киевпастранса для того, чтобы город мог обеспечить подвоз этих работников в места работы, чтобы они выполняли свои функции и обеспечивали жизнедеятельность города ", - добавил Прокопив.

Напомним, в первый день закрытия метро в Киеве из-за карантина, город пережил транспортный коллапс .