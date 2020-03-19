Карантин в Украине: во Львове отменят бесплатный проезд для льготников

19 марта, 2020, 16:37

С понедельника, 23 марта, на время карантина в коммунальном транспорте Львова отменяется льготный проезд

Об этом сообщает zaxid.net.

"С понедельника отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте на время карантина", - говорится в сообщении на Telegram-канале Львовского городского совета "Львов vs коронавирус".

Напомним, что во время карантина в общественном транспорте может одновременно находиться не более 10 пассажиров. Полиция следит за соблюдением этого правила и штрафует водителей.