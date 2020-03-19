Карантин в Украине: во Львове отменят бесплатный проезд для льготников
19 марта, 2020, 16:37
С понедельника, 23 марта, на время карантина в коммунальном транспорте Львова отменяется льготный проезд
Об этом сообщает zaxid.net.
"С понедельника отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте на время карантина", - говорится в сообщении на Telegram-канале Львовского городского совета "Львов vs коронавирус".
Напомним, что во время карантина в общественном транспорте может одновременно находиться не более 10 пассажиров. Полиция следит за соблюдением этого правила и штрафует водителей.
- В Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте.
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