Билеты на рейсы для возвращения купили 782 украинцев, - посол Украины в Германии

19 марта, 2020, 17:06

Билеты на рейсы авиаперевозчика SkyUp для возвращения из Германии в Украину купили 782 гражданина Украины

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

"Билеты на рейсы SkyUp для возвращения из Германии в Украину оформили 782 соотечественника. Только что на сайте открыта продажа на новый рейс на вторник, 24 марта. Для тех, кто не успел - поторопитесь! Параллельно прорабатываются рейсы МАУ", - написал Мельник.

Билеты на рейсы SkyUp для возвращения из Германии в Украину оформили 782 соотечественника. Только на сайте открыта продажа на новый рейс на вторник, 24 марта. Для тех, кто не успел - поторопитесь! Параллельно прорабатываются рейсы МАУ. Следите за новостями https://t.co/fRcnHO7EuN pic.twitter.com/FBqpmMoxaF - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 19, 2020