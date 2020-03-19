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Espreso.tvОбществоБилеты на рейсы для возвращения купили 782 украинцев, - посол Украины в Германии

Билеты на рейсы для возвращения купили 782 украинцев, - посол Украины в Германии


фото: glavcom
Билеты на рейсы авиаперевозчика SkyUp для возвращения из Германии в Украину купили 782 гражданина Украины

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

"Билеты на рейсы SkyUp для возвращения из Германии в Украину оформили 782 соотечественника. Только что на сайте открыта продажа на новый рейс на вторник, 24 марта. Для тех, кто не успел - поторопитесь! Параллельно прорабатываются рейсы МАУ", - написал Мельник.

  • Напомним, 18 марта, осуществлялось 57 авиарейсов, которыми украинцев возвращали домой.
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