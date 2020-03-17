Рада приняла законопроект о предотвращении коронавируса COVID-19

17 марта, 2020, 08:56

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За основу законопроект поддержали 336 депутатов, в целом - 344 нардепа.

Законопроект предусматривает, в частности:

проведении закупки товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках»;

стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и / или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

контроль со стороны Кабинета Министров Украины по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Такие нормы будут иметь временный характер.

Также предусматривается:

возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска;

предоставление права владельцам меняться режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций, в частности, приема и обслуживания физических и юридических лиц с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства;

запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены)

запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы / подразделений Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, в связи с введением карантинных мероприятий ;

отнесения юридического факта введения карантина в форс-мажорных обстоятельствах;

продление сроков получения и предоставления административных и других услуг;

ряд мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущения прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и т.д.;

запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Правительству поручается в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые непосредственно занятые на работах по ликвидации заболевания среди людей на коронавирусной болезни (COVID-19) в размере до 200 процентов заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

Устанавливается административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, может быть инфицирован Коронавирусная болезнью COVID-19, а также повышение уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

Устанавливается также административная ответственность за необнародование информации о проведенных согласно этому закону публичные закупки.