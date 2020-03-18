За рубежом на COVID-19 заболели 12 украинцев, - МИД

18 марта, 2020, 11:16

По состоянию на начало 18 марта по границей коронавируса заразились 12 украинцев, 5 лечатся в Германии, по 2 в Италии и Польше, по 1 в ОАЭ, Молдове и Доминиканской Республике

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В общем 744 украинца находятся на карантине за пределами Украины, больше всего - в Египте (712) в двух гостиницах, 16 в Бразилии, 7 в Германии, 3 - в Доминиканской республике, 3 - в ОАЭ, 3 - в Молдове. По информации МИД, почти 12 тысячам украинцев удалось вернуть из-за границы.

Также в МИД напомнили, что одна гражданка Украины умерла из-за коронавируса в Италии 13 марта, а 5 граждан Украины, находящихся за рубежом, выздоровели после обнаружения у них инфекции: четверо в Японии и одна - в Италии.

Напомним, за 17 марта количество желающих вернуться в Украину из Германии выросло втрое