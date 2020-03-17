Количество желающих вернуться в Украину из Германии за день выросло втрое, - посол
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Только сейчас посольство получило и ответило на 750 листов сограждан по эвакуации, плюс на сотни звонков на "горячие линии", - рассказал посол.
По его словам, количество желающих вернуться из Германии выросло за день в три раза до 1745 человек (Берлин-500, Мюнхен 450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252)
Только сейчас Посольство получило и ответило на 750 листов сограждан по эвакуации, плюс на сотни звонков на «горячие линии». Количество желающих вернуться из Германии выросла за день ТРИ РАЗА к 1745 лиц (Берлин-500, Мюнхен 450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252) pic.twitter.com/2HbTVYvltq- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 17, 2020
Заметим, по состоянию на 17:00 17 марта на эвакуацию в Украину зарегистрировалось 1192 человека, за 4 часа число желающих возросло более чем 550 человек
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