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Espreso.tvОбществоКоличество желающих вернуться в Украину из Германии за день выросло втрое, - посол

Количество желающих вернуться в Украину из Германии за день выросло втрое, - посол

17 марта посольство Украины ответило на 750 писем граждан. Количество желающих вернуться в Украину выросло до 1745

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Только сейчас посольство получило и ответило на 750 листов сограждан по эвакуации, плюс на сотни звонков на "горячие линии", - рассказал посол.

По его словам, количество желающих вернуться из Германии выросло за день в три раза до 1745 человек (Берлин-500, Мюнхен 450, Гамбург - 260, Дюссельдорф - 283, Франкфурт - 252)

Заметим, по состоянию на 17:00 17 марта на эвакуацию в Украину зарегистрировалось 1192 человека, за 4 часа число желающих возросло более чем 550 человек

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