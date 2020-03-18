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Espreso.tvОбществоЮрчишин самоизолировался, потому что контактировал с Шаховым

Юрчишин самоизолировался, потому что контактировал с Шаховым


фото: ua-rating
Заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин перешел в режим добровольной самоизоляции после получения информации о заражении коронавирусом нардепа Сергея Шахова

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я был в эфирах с господином Сергеем Шаховым 12 и 13 марта. После того, как Сергей безответственно съездил за границу и еще более безответственно ходил на эфиры. Но коллег не выбирают, выбираете их вы, уважаемые избиратели. После получения информации о диагнозе господина Сергея, я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции ", - написал нардеп.

Он добавил, что будет находиться в самоизоляции до 23 марта. По его словам, у него нет симптомов и чувствует он себя хорошо.

  • После диагностирования коронавируса у нардепа от группы "Доверие" Сергея Шахова весь комитет, членом которого он является, идет на обсервацию.
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