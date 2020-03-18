Юрчишин самоизолировался, потому что контактировал с Шаховым
18 марта, 2020, 16:50
Заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин перешел в режим добровольной самоизоляции после получения информации о заражении коронавирусом нардепа Сергея Шахова
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я был в эфирах с господином Сергеем Шаховым 12 и 13 марта. После того, как Сергей безответственно съездил за границу и еще более безответственно ходил на эфиры. Но коллег не выбирают, выбираете их вы, уважаемые избиратели. После получения информации о диагнозе господина Сергея, я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции ", - написал нардеп.
Он добавил, что будет находиться в самоизоляции до 23 марта. По его словам, у него нет симптомов и чувствует он себя хорошо.
- После диагностирования коронавируса у нардепа от группы "Доверие" Сергея Шахова весь комитет, членом которого он является, идет на обсервацию.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-