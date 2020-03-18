Вертолеты-дезинфекторы и запрет прогулок: полиция предупредила о распространении фейков карантина и объяснила, что делать

18 марта, 2020, 09:07

Нацполиция сообщила о распространении в Украине ложной информации о введении государством режима карантина для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с особо опасной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что распространители фейков имеют целью распространение паники и дестабилизацию ситуации в стране, а слухи имеют разнообразное содержание - от распыления дезинфицирующих веществ с вертолетов до уголовной ответственности за прогулки с детьми.

"Те, кто распространяет фейки в таких условиях, имеют целью распространение паники и дестабилизацию ситуации. Фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности ", - рассказали в полиции.

Правоохранители призвали граждан брать во внимание только официальные сообщения от органов власти, критически относиться к слухам и сообщать об их распространении в Департамент киберполиции по адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua и по телефону 0442900110.

"По вопросам, касающимся порядка организации карантинных мероприятий и ответственности за их нарушение, официальная информация будет распространяться исключительно по официальным каналам через интернет-порталы Президента Украины, Кабинета министров Украины, министерства здравоохранения и министерства внутренних дел", - отметили в полиции.