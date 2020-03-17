"Киберполиция должна" уничтожать "фейковые сообщения": нардепы от "Европейской Солидарности" обратились к СБУ и СНБО с требованием разобраться с нагнетанием паники российскими спецслужбами
Об этом сообщили в Facebook парламентарии от фракции "ЕС" Николай Княжицкий и Олег Синютка, выложив соответствующие обращения в СБУ и СНБО.
"Такая рассылка нацелена на одно: попытку нагнетания паники и дестабилизации ситуации. Если кто-то думает, что враг ушел на карантин, то это не так. Российские спецслужбы используют любую возможность, чтобы дестабилизировать общество", - говорится в сообщении нардепов.
В связи с этим Николай Княжицкий и Олег Синютка обратились в СБУ, СНБО и полиции.
"Поэтому обращаемся к СБУ, СНБО и полиции разобраться в факте распространения фейков, ибо использование для таких действий баз данных мобильных операторов может свидетельствовать о совершении киберпреступлений. И еще раз подчеркну, киберполиция подобные случаи должна локализовать как можно быстрее и не допускать массовых "информационных заражений", - написали они.
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