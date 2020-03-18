Рекордное количество: в Иране за сутки зафиксировали 147 смертей от коронавируса

18 марта, 2020, 15:17

В Иране жертвами нового коронавируса за сутки стали 147 человек - это рекордное количество за день в стране

Всего количество смертей от коронавируса в Иране достигло 1135, сообщает Радио Свобода.

"Теперь все знают об этой болезни, и очень странно, это то, что некоторые не воспринимают это всерьез", - заявил заместитель министра здравоохранения Алиреза Раизи.

Он добавил, что если люди будут способствовать власти, то ситуацию удастся взять под контроль, в противном случае эпидемия продлится более двух месяцев.

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По словам Раизи, за последние 24 часа было подтверждено 1192 новых случаев заражения, что увеличило общее количество до 17 161. Больше всего новых случаев - 213 - в провинции Тегеран.