В Молдове подтвердили первую смерть от коронавируса

18 марта, 2020, 10:42

Министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбревяну заявила, что в стране зарегистрирована первая жертва заражения коронавирусом

По ее словам, 61-летняя женщина умерла прошлой ночью, сообщает Интерфакс-Украина.

Министр рассказала, что у женщины был обнаружен коронавирус 8 марта. Кроме того, у нее были и другие заболевания - сахарный диабет и высокое артериальное давление.

По словам Думбревяну, еще двое зараженных уже вылечились, накануне один был выписан из больницы.

Читайте также: Коронавирус: в Молдове на два месяца вводят чрезвычайное положение

Всего в Молдове зарегистрировано 30 случаев заражения коронавируса, из них 16 человек вернулись из Италии и Франции.

Всего в мире количество случаев заражения достигло 187 717 человек. Число жертв составляет 7 822. Более 79 000 человек успешно прошли курс лечения. Коронавирус зафиксирован в более чем 150 странах мира.