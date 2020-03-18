 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днепре обследуют восемь человек с подозрением на COVID-19

В Днепре обследуют восемь человек с подозрением на COVID-19


фото: reuters
В инфекционной больнице №21 Днепра, которая определена базовой на случай эпидемии, находится восемь человек с подозрением на коронавирус

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, передает "Радио Свобода".

По его данным, семеро пациентов чувствуют себя нормально, в них зафиксировано незначительное повышение температуры - от 36,7 до 37,1 градуса.

"Эти люди чувствуют себя нормально, но мы не можем изменить протокол. Они находятся на обследовании", - сказал Валерий Сердюк.

Информация о том, кто эти пациенты, выезжали ли они за границу или контактировали с больными в Украине, пока не разглашается.

По состоянию на 18 марта на Днепропетровщине нет ни одного зарегистрированного случая инфицирования коронавирусом.

  • Напомним, 17 марта в Днепре на обсервацию поместили 40 артистов театра, у троих из них подозревают ОРВИ
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать