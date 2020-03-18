В Днепре обследуют восемь человек с подозрением на COVID-19
18 марта, 2020, 18:29
В инфекционной больнице №21 Днепра, которая определена базовой на случай эпидемии, находится восемь человек с подозрением на коронавирус
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, передает "Радио Свобода".
По его данным, семеро пациентов чувствуют себя нормально, в них зафиксировано незначительное повышение температуры - от 36,7 до 37,1 градуса.
"Эти люди чувствуют себя нормально, но мы не можем изменить протокол. Они находятся на обследовании", - сказал Валерий Сердюк.
Информация о том, кто эти пациенты, выезжали ли они за границу или контактировали с больными в Украине, пока не разглашается.
По состоянию на 18 марта на Днепропетровщине нет ни одного зарегистрированного случая инфицирования коронавирусом.
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