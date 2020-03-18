В Днепре обследуют восемь человек с подозрением на COVID-19

18 марта, 2020, 18:29

В инфекционной больнице №21 Днепра, которая определена базовой на случай эпидемии, находится восемь человек с подозрением на коронавирус

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк, передает "Радио Свобода".

По его данным, семеро пациентов чувствуют себя нормально, в них зафиксировано незначительное повышение температуры - от 36,7 до 37,1 градуса.

"Эти люди чувствуют себя нормально, но мы не можем изменить протокол. Они находятся на обследовании", - сказал Валерий Сердюк.

Информация о том, кто эти пациенты, выезжали ли они за границу или контактировали с больными в Украине, пока не разглашается.

По состоянию на 18 марта на Днепропетровщине нет ни одного зарегистрированного случая инфицирования коронавирусом.