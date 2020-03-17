В Днипре на обсервацию поместили 40 артистов театра, у троих из них подозревают ОРВИ

17 марта, 2020, 15:47

В Днипре на обсервацию в лагерь "Золотой век" поместили 40 артистов театра оперы и балета, которые вернулись с гастролей в Европе

Как передает УНИАН, об этом сегодня во время онлайн-брифинга сообщил и. о. директора Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Украины Александр Штепа.

"Вчера в 18 часов в Днипро вернулись с гастролей в Европе 40 артистов Днепропетровского театра оперы и балета. В связи с тем, что они во время возвращения пересекали границы стран, в которых обнаружен коронавирус, было решено поместить их в обсервацию в оздоровительный лагерь "Золотой век". В лагере всех артистов осмотрели медработники, которые обнаружили трех человек с признаками ОРВИ и температурой 37,5 градуса. Этих трех человек госпитализировали в инфекционную больницу, где их лечат от ОРВИ. госпитализированные чувствуют себя хорошо", - отметил Штепа .

По его словам, артисты в обсервации проведут две недели. В оздоровительном лагере созданы комфортные условия, обеспечено питание и медицинское обследование.

Штепа еще раз подчеркнул, что сейчас в Днепропетровской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом."Ситуация стабильная, под контролем", - подчеркнул он.