Коронавирус в Украине: во Львове 24 новых подозрения

18 марта, 2020, 11:27

Во Львове есть 24 человека, госпитализированных с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены. Биоматериал направлен в Киев для исследования

Об этом информировала Галина Сличная, руководитель штаба принятия оперативных решений в Львове, передает пресс-служба горсовета.

"По состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 - летальных (Черновцы и Житомир). Во Львове есть 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. У этих 24 человек есть все признаки заболевания, но лабораторно это не подтверждено. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов. Из этих 24 человек 12 - это жители города Львова. все люди молодого возраста, вернулись из-за границы ", - сообщила Сличная.