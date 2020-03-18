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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: во Львове 24 новых подозрения

Коронавирус в Украине: во Львове 24 новых подозрения


фото: reuters
Во Львове есть 24 человека, госпитализированных с подозрением на коронавирус, однако пока они не подтверждены. Биоматериал направлен в Киев для исследования

Об этом информировала Галина Сличная, руководитель штаба принятия оперативных решений в Львове, передает пресс-служба горсовета.

"По состоянию на утро в Украине 14 подтвержденных случаев заболеваний, из них 2 - летальных (Черновцы и Житомир). Во Львове есть 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. У этих 24 человек есть все признаки заболевания, но лабораторно это не подтверждено. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов. Из этих 24 человек 12 - это жители города Львова. все люди молодого возраста, вернулись из-за границы ", - сообщила Сличная.

  • По состоянию на начало 18 марта по границей коронавирусом заразились 12 украинцев: 5 лечатся в Германии, по 2 в Италии и Польше, по 1 в ОАЭ, Молдове и Доминиканской Республике.

 

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