Украинцы, застрявшие в Австрии, возвращаются в Украину, - Кулеба
18 марта, 2020, 12:15
18 марта на Родину из Австрии вылетели 174 гражданина Украины
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина не оставляет своих в беде. 174 гражданина Украины уже вылетели "Австрийскими авиалиниями" домой из Вены. Спасибо за хорошую работу посольству Украины и благодарен авиакомпании за готовность идти навстречу. Продолжаем возвращать своих", - написал глава МИД.
Украина не оставляет своих в беде. 174 гражданина Украины уже вылетели Австрийские авиалинии домой из Вены. Спасибо за хорошую работу Посольству Украины и благодарен авиакомпании за готовность идти навстречу. Продолжаем возвращать своих pic.twitter.com/hmphoi9Cq3- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020
- Напомним, 17 марта в Австрии ряд украинцев оказались в критической ситуации из-за невозможности добраться домой, их пустили на территорию посольства Украины
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