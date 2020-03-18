Украинцы, застрявшие в Австрии, возвращаются в Украину, - Кулеба

18 марта, 2020, 12:15

18 марта на Родину из Австрии вылетели 174 гражданина Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина не оставляет своих в беде. 174 гражданина Украины уже вылетели "Австрийскими авиалиниями" домой из Вены. Спасибо за хорошую работу посольству Украины и благодарен авиакомпании за готовность идти навстречу. Продолжаем возвращать своих", - написал глава МИД.

Украина не оставляет своих в беде. 174 гражданина Украины уже вылетели Австрийские авиалинии домой из Вены. Спасибо за хорошую работу Посольству Украины и благодарен авиакомпании за готовность идти навстречу. Продолжаем возвращать своих pic.twitter.com/hmphoi9Cq3 - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020