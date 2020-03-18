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Espreso.tvОбществоУкраинцы, застрявшие в Австрии, возвращаются в Украину, - Кулеба

Украинцы, застрявшие в Австрии, возвращаются в Украину, - Кулеба


фото: reuters
18 марта на Родину из Австрии вылетели 174 гражданина Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина не оставляет своих в беде. 174 гражданина Украины уже вылетели "Австрийскими авиалиниями" домой из Вены. Спасибо за хорошую работу посольству Украины и благодарен авиакомпании за готовность идти навстречу. Продолжаем возвращать своих", - написал глава МИД.

  • Напомним, 17 марта в Австрии ряд украинцев оказались в критической ситуации из-за невозможности добраться домой, их пустили на территорию посольства Украины
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