Шмыгаль поручил Минюсту разработать закон, который позволит президенту вводить чрезвычайное положение без решения Рады

18 марта, 2020, 17:31

Кабинет министров разработает закон о передаче полномочий управления страной от одного органа власти к другому в случае эпидемии

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Кабинета министров, передает "Укринформ".

"Минюсту разработать закон на полномочия президента вводить чрезвычайное положение в случае невозможности собраться и работать Верховной Раде Украины. Кто-то в государстве должен объявлять чрезвычайное положение. Прошу такой законопроект совместно с ВР подготовить и на время эпидемии коронавируса иметь возможность передавать полномочия. ... Сейчас при таких вызовах надо разработать законопроект, который позволит от одного органа власти к другому передавать полномочия, управлять страной, потому что мы не знаем, какие последствия могут быть: или Верховная Рада может быть заблокирована, или Кабмин, или президент. Неизвестно кто не сможет работать из-за болезни ", - сказал Шмыгаль.

Также он поручил проработать и подготовить пакет законопроектов, которые будут вынесены на внеочередное заседание Верховной Рады относительно изменений в закон о карантине, изменения в регламент работы парламента, в частности о возможности дистанционной работы и дистанционного голосования.

Министерству финансов поручено проработать предложения к законопроекту по формированию государственного стабилизационного фонда в рамках этого пакета законопроектив.

Справка: ЧП в Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения.