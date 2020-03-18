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Espreso.tvОбществоСаудовская Аравия созывает G20 из-за пандемии коронавируса

Саудовская Аравия созывает G20 из-за пандемии коронавируса


фото: zik
Садовская Аравия созывает страны "Большой двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире

Об этом говорится в сообщении G20 .

Сообщается, то встреча должна состояться на следующей неделе в формате видеоконференции. Во время саммита планируется разработка совместных действий по противодействию последствиям пандемии коронавируса.

"Большая двадцатка" будет действовать совместно с международными организациями любым способом, который будет признан необходимым для смягчения воздействия пандемии. Лидеры G20 предложат координировать политику для защиты людей и защиты мировой экономики.

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