Саудовская Аравия созывает G20 из-за пандемии коронавируса
18 марта, 2020, 12:02
Садовская Аравия созывает страны "Большой двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире
Об этом говорится в сообщении G20 .
Сообщается, то встреча должна состояться на следующей неделе в формате видеоконференции. Во время саммита планируется разработка совместных действий по противодействию последствиям пандемии коронавируса.
"Большая двадцатка" будет действовать совместно с международными организациями любым способом, который будет признан необходимым для смягчения воздействия пандемии. Лидеры G20 предложат координировать политику для защиты людей и защиты мировой экономики.
Читайте также: Коронавирус: Трамп хочет влить в экономику США дополнительные $850 млрд, - WP
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-